Journée participative au moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance

Journée participative au moulin d’Ancette

Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Après ces longs mois d’hibernation, nous comptons sur votre aide en 2026 pour réveiller et réactiver les mécanismes, à l’occasion de cette journée placée sous le signe de la convivialité ; vous serez tous les bienvenus ; ce vieux moulin a besoin de nous.

.

Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After these long months of hibernation, we’re counting on your help in 2026 to reawaken and reactivate the mechanisms, on the occasion of this convivial day; you’re all welcome; this old mill needs us.

L’événement Journée participative au moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay