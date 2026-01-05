Journée PNDAR 2026 – Agriculture et changement climatique : des solutions pour réussir l’adaptation, Athènes Service – 8 rue d’Athènes – Paris (75), Paris

Journée PNDAR 2026 – Agriculture et changement climatique : des solutions pour réussir l’adaptation Mardi 10 mars, 09h30 Athènes Service – 8 rue d’Athènes – Paris (75) Paris

Le changement climatique transforme profondément les conditions de production agricole et met à l’épreuve l’ensemble de l’écosystème agricole, toutes filières confondues.

Cette journée a pour ambition de répondre à une question centrale : comment s’adapter ?

Elle explorera les solutions développées dans le cadre des projets et programmes financés par le CASDAR, autour de 3 axes complémentaires :

De nouvelles connaissances pour mieux connaître les mécanismes,

La conception d’outils pour pouvoir agir et s’approprier les solutions,

Des dispositifs pédagogiques pour transmettre.

Réservez la date pour échanger avec celles et ceux qui ont imaginé et mis en œuvre ces solutions !

Cette journée est gratuite.

Le mardi 10 mars 2026 de 9h00 à 16h30

Lieu : en présentiel au 8 rue d’Athènes à Paris / En distanciel via Zoom

Inscription du 5 janvier 2026 au 18 février 2026

ACCEDER AU PROGRAMME : https://gisra-casdar.colloque.inrae.fr/programme

La Journée PNDAR, organisée par le GIS Relance Agronomique en lien avec le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt est dédiée à la restitution des résultats de projets d’innovation financés par le PNDAR[1] (aussi connu sous le nom de CASDAR[2]).

[1] PNDAR : Programme National de Développement Agricole et Rural.

[2] CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale au Développement Agricole et Rural » du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt.

