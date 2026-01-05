Journée PNDAR 2026 – Agriculture et changement climatique : des solutions pour réussir l’adaptation, Athènes Service – 8 rue d’Athènes – Paris (75), Paris
Journée PNDAR 2026 – Agriculture et changement climatique : des solutions pour réussir l’adaptation Mardi 10 mars, 09h30 Athènes Service – 8 rue d’Athènes – Paris (75) Paris
Début : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00
Le changement climatique transforme profondément les conditions de production agricole et met à l’épreuve l’ensemble de l’écosystème agricole, toutes filières confondues.
Cette journée a pour ambition de répondre à une question centrale : comment s’adapter ?
Elle explorera les solutions développées dans le cadre des projets et programmes financés par le CASDAR, autour de 3 axes complémentaires :
- De nouvelles connaissances pour mieux connaître les mécanismes,
- La conception d’outils pour pouvoir agir et s’approprier les solutions,
- Des dispositifs pédagogiques pour transmettre.
Réservez la date pour échanger avec celles et ceux qui ont imaginé et mis en œuvre ces solutions !
Cette journée est gratuite.
Le mardi 10 mars 2026 de 9h00 à 16h30
Lieu : en présentiel au 8 rue d’Athènes à Paris / En distanciel via Zoom
Inscription du 5 janvier 2026 au 18 février 2026
ACCEDER AU PROGRAMME : https://gisra-casdar.colloque.inrae.fr/programme
La Journée PNDAR, organisée par le GIS Relance Agronomique en lien avec le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt est dédiée à la restitution des résultats de projets d’innovation financés par le PNDAR[1] (aussi connu sous le nom de CASDAR[2]).
[1] PNDAR : Programme National de Développement Agricole et Rural.
[2] CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale au Développement Agricole et Rural » du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt.
