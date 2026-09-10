Journée portes ouvertes Bienvenue chez vous Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Journée portes ouvertes Bienvenue chez vous

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

EXPLORATIONS / FÊTE DES VOISINS / DING-DONG

CCAM. Quatre lettres qui décrivent le Centre Culturel André Malraux, implanté au cœur des quartiers de Vandœuvre, juste à côté de la Mairie (avec qui on nous confond parfois). Ça nous a donné envie de vous ouvrir grand les portes. Et si on inventait tous ensemble la première grande fête des voisins au CCAM ? Au programme petit tour du propriétaire, ateliers pour les enfants et les adultes, pauses salées ou sucrées, visite de l’expo, jeux de société, passage en coulisses et découverte de ce qui se passe ici toute l’année (danse, théâtre, concert…). Une expérience à vivre en famille ou entre amis, parce que c’est important de rencontrer ses voisins. Entrez, c’est chez vous ici.Tout public

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Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 15 00 louise@centremalraux.com

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English :

EXPLORATIONS / NEIGHBORHOOD FESTIVAL / DING-DONG

CCAM. Four letters that stand for the André Malraux Cultural Center, located in the heart of the Vandœuvre neighborhood, right next to City Hall (with which we are sometimes confused). That made us want to throw our doors wide open for you. How about we all come together to organize the first big Neighborhood Festival at the CCAM? On the agenda: a tour led by the owner, workshops for kids and adults, savory and sweet snacks, a visit to the exhibition, board games, a behind-the-scenes tour, and a look at what happens here all year round (dance, theater, concerts…). An experience to enjoy with family or friends, because it’s important to get to know your neighbors. Come on in—make yourself at home.

L’événement Journée portes ouvertes Bienvenue chez vous Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY