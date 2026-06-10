Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Curnonsky Centre de santé sexuelle Curnonsky Paris

Une journée conviviale pour explorer, poser vos questions et repartir avec des ressources : documentation à emporter, mur d’expression, jeux interactifs… et une initiation à la réflexologie pour prendre soin de vous. Tout le monde est bienvenu, sans rendez-vous.

Venez nous découvrir ! Le mercredi 10 juin, le centre de santé sexuelle Curnonsky ouvre ses portes au grand public.

Le mercredi 10 juin 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 09h00 à 11h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T09:00:00+02:00_2026-06-10T11:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Centre de santé sexuelle Curnonsky 27 rue Curnonsky 75017 Paris



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