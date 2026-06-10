Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Curnonsky Centre de santé sexuelle Curnonsky Paris
Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Curnonsky Centre de santé sexuelle Curnonsky Paris mercredi 10 juin 2026.
Une journée conviviale pour explorer, poser vos questions et repartir avec des ressources : documentation à emporter, mur d’expression, jeux interactifs… et une initiation à la réflexologie pour prendre soin de vous. Tout le monde est bienvenu, sans rendez-vous.
Venez nous découvrir ! Le mercredi 10 juin, le centre de santé sexuelle Curnonsky ouvre ses portes au grand public.
Le mercredi 10 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 10 juin 2026
de 09h00 à 11h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T09:00:00+02:00_2026-06-10T11:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00
Centre de santé sexuelle Curnonsky 27 rue Curnonsky 75017 Paris
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