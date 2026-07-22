Journée Portes Ouvertes Evenementia Evenementia Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Journée Portes Ouvertes Evenementia

Samedi 12 septembre 2026 de 10h à 18h. Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Poussez les portes d’Evenementia. Toute notre équipe vous donne rendez-vous pour une journée Portes Ouvertes placée sous le signe de la découverte et de la bonne humeur !

Au programme spectacle, mini escape game, ateliers créatifs, jeux en bois, maquillage, mascottes… et de nombreuses surprises pour petits et grands. C’est l’occasion idéale de découvrir nos activités, de rencontrer notre équipe et de partager un moment convivial en famille !



Le matin, assistez à notre nouveau spectacle spécialement conçu pour les enfants jusqu’à 6 ans. Des sessions de 15 minutes à 10h15, 10h45, 11h15 et 11h45. Uniquement sur réservation !

L’après-midi, les enfants à partir de 7 ans pourront découvrir un extrait de notre escape game “La Cabane de Noa” lors d’une session immersive de 15 minutes.



Les places sont limitées, la réservation est obligatoire. Merci d’envoyer par mail nom, prénom, numéro de téléphone, nombre de participants, âge des enfants et créneau souhaité. .

Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 10 73 evenementia.aix@gmail.com

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English :

Come on in to Evenementia. Our entire team looks forward to seeing you at our Open House, where you’ll enjoy a day of discovery and good cheer!

L’événement Journée Portes Ouvertes Evenementia Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence