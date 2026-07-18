Journée portes ouvertes, Hôtel Thomas ou Grasset – Maison de Rhénanie-Palatinat, Dijon

Informations pratiques

Journée portes ouvertes Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel Thomas ou Grasset – Maison de Rhénanie-Palatinat Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le samedi 19 septembre entre 14h et 18h, au 29 rue Buffon à Dijon, le Centre franco-allemand de Bourgogne-Franche-Comté et ses nombreux services :

Vous pouvez y découvrir des cours d’allemand tous niveaux :

Testez votre niveau d’allemand actuel

«Schnupperkurs» cours de découverte pour les débutants et débutantes

Informez-vous sur le programme des cours et des certificats A1 à C1, les nouveautés 2026-27. C’est l’occasion rêvée pour vous inscrire.

Information sur l’apprentissage de l’allemand pour les enfants

Mobilité et Volontariats

Renseignez-vous sur les échanges, stages et volontariats franco-allemands

Mobiklasse

Rencontrez notre animatrice de Mobiklasse, qui propose ce jour-là une animation aux enfants

Culture

et surtout venez passer un bon moment autour des traditionnels «Kaffee und Kuchen» (gâteaux allemands accompagnés de café).

Si vous avez envie et le temps, participez à notre Quiz afin de gagner une inscription à l’un de nos cours collectifs (2026-27).

Hôtel Thomas ou Grasset – Maison de Rhénanie-Palatinat 29 rue Buffon, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 68 07 00 http://www.maison-rhenanie-palatinat.org [{« link »: « https://www.mobibiklasse.de/ »}, {« link »: « https://www.mobiklasse.de/ »}] Par le portail du 29 rue Buffon, ouvert sur la cour intérieure, on aperçoit une charmante porte de style Louis XV dans un hôtel édifié à partir de 1760 par Charles Thomas d’Island. En 1820, André Grasset acquiert la maison d’Henri Thomas de Lavesvre. Son fils Ernest Grasset, conseiller à la cour royale de Dijon, va l’habiter et l’agrandir de l’immeuble voisin du 31 et d’un jardin. Ernest Grasset épouse en 1827 Ester Monnier, apparentée aux maîtres de forges Jobez qui venaient de construire la célèbre villa palladienne de Syam dans le Jura. Esther Grasset se remarie en 1836 avec Eugénie Poiré. C’est un homme immensément riche, propriétaire de plusieurs domaines et Châteaux, à Marandeuil, Charmes, Bagnot… et Montmuzard, qu’il a hérité de Marguerite Anthony, la seconde épouse de son père, et qu’il va lotir à partir de 1867, la municipalité ne souhaitant pas l’acquérir. Selon Eugène Fyot, après son élection comme président de la cour d’appel, il fait tailler, en 1865, par le sculpteur Frédéric Creusot, une composition en haut-relief au-dessus du portail de son hôtel. Cette composition assez spectaculaire met en scène deux génies ailés sortis de gaines de feuillage dans un abondant décor végétal. Ces charmants bambins nus soutiennent l’hermine présidentielle pour en draper un médaillon ovale entouré de feuilles de chêne et de laurier surmonté d’une couronne. Ce cartouche est finement sculpté des initiales EG entrelacées du commanditaire et domine un masque qui émerge de branchages et de palmes. À l’évidence, l’ensemble pompeux nous laisse supposer, selon une expression à la mode, un président « décomplexé, à l’égo surdimensionné », c’est-à-dire immodeste et conscient de l’importance de sa fonction, qui a confié au sculpteur la célébration de sa réussite. À moins que le sculpteur, qui réalisera pour lui-même la façade extravagante du 62 rue de Longvic, n’ait proposé ses choix esthétiques. L’un de ses enfants vend l’hôtel en 1913 au notaire Henri Baut. Aujourd’hui, un écusson sur l’imposte en bois, marqué « Bundesrepublik Deutschland – Honorarkonsul », nous signale, parmi les locataires de l’immeuble, la maison de Rhénanie-Palatinat et le consulat d’Allemagne. Source : Dubuisson, Thérèse et Daniel, « L’hôtel Grasset, rue Buffon », « Dijon au fil des portes » (Tome 1), Thérèse et Daniel Dubuisson, 2010, Dijon, pp. 70-71.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le samedi 19 septembre entre 14h et 18h, au 29 rue Buffon à Dijon, le Centre franco-allemand de Bourgogne-Franche-Comté et ses : …

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