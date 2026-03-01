Journée portes ouvertes lycée George Sand Yssingeaux

Journée portes ouvertes lycée George Sand

85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Venez découvrir l’établissement et les filières du lycée George Sand à Yssingeaux, de la 4ème au BTS, voie scolaire et apprentissage et formations pour adultes.

+33 4 71 65 70 50

English :

Come and find out more about the Lycée George Sand in Yssingeaux, from 4th to BTS, school and apprenticeship courses and adult education.

