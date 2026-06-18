Journée-rencontre Les chèvres des Pyrénées s’invitent au Soulor Maison du Soulor Arrens-Marsous samedi 4 juillet 2026.

Arrens-Marsous

Journée-rencontre Les chèvres des Pyrénées s’invitent au Soulor

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les chèvres des Pyrénées s’invitent au Soulor !

En présence de l’association La Chèvre de Race Pyrénéenne, venez découvrir cette race emblématique des Pyrénées, rencontrer les éleveurs et échanger autour du pastoralisme.

Au programme

– Présentation de la Chèvre des Pyrénées échange avec des éleveurs ;

– Présence d’un troupeau de chèvres ;

– Vente et dégustation de fromages de chèvre ;

– Découverte du pastoralisme pyrénéen.

Profitez en complément de l’exposition Chèvres pyrénéennes d’Erwan Balança.

Entrée libre. .

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Pyrenean goats are coming to Soulor!

Join us for an event hosted by the Pyrenean Goat Breeders Association to discover this iconic breed of the Pyrenees, meet the breeders, and discuss pastoralism.

On the agenda:

– Presentation of the Pyrenean goat: discussion with breeders;

– A herd of goats on site;

– Sale and tasting of goat cheeses;

– An introduction to Pyrenean pastoralism.

Also, be sure to check out the exhibition “Pyrenean Goats” by Erwan Balança.

L’événement Journée-rencontre Les chèvres des Pyrénées s’invitent au Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65