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JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Réseau cytométrie, Bâtiment IDEEV, Gif-sur-Yvette

JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Réseau cytométrie, Bâtiment IDEEV, Gif-sur-Yvette

JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Réseau cytométrie, Bâtiment IDEEV, Gif-sur-Yvette jeudi 19 novembre 2026.

Lieu : Bâtiment IDEEV

Adresse : 12 route 128, 91190 Gif-sur-Yvette

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : jeudi 19 novembre 2026

Fin : jeudi 19 novembre 2026

Tarif : Sur inscription

JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Réseau cytométrie Jeudi 19 novembre, 09h00 Bâtiment IDEEV Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00

Le réseau Cytométrie de l’Université Paris-Saclay organisera sa 4e journée le 19 novembre 2026. Elle se déroulera dans le bâtiment de l’IDEEV (12 route 128, Gif-sur-Yvette).
Le programme détaillé sera bientôt communiqué.

Bâtiment IDEEV 12 route 128, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France
Le réseau Cytométrie de l’Université Paris-Saclay organisera sa 4e journée le 19 novembre 2026.

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