Journée Shopping au Pas de la Case

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-12-19 06:10:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Profitez d’une journée libre au cœur des Pyrénées pour faire le plein de bonnes affaires dans les boutiques andorranes !

Départ de Trie-sur-Baise à 6h10.

Départ de Castelnau-Magnoac à 6h30.

Départ de Lannemezan à 7h00.

En autocar de tourisme Confort et convivialité garantis !

Une pause sera prévue en cours de route pour bien démarrer la journée.

Journée libre au Pas de la Case.

À vous les parfums, vêtements, électronique et produits détaxés !

Restaurants, bars, terrasses profitez de votre temps libre à votre rythme, seul(e), en famille ou entre amis.

Retour prévu à 15h00 Départ du Pas de la Case pour Castelnau-Magnoac.

Réservez vite votre place pour cette escapade shopping à prix malin !

Une belle occasion de faire des économies… tout en prenant un bon bol d’air de montagne !

Tarif dégressif selon le nombre d’inscrits

25 à 29 personnes 42€.

30 à 34 personnes 39€.

35 à 39 personnes 36€.

À partir de 40 personnes 33€.

Le prix comprend

Le trajet aller-retour en autocar de tourisme.

Ne comprend pas repas, achats personnels, dépenses sur place. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Take advantage of a free day in the heart of the Pyrenees to stock up on bargains in Andorran boutiques!

Departure from Trie-sur-Baise at 6.10am.

Departure from Castelnau-Magnoac at 6.30 am.

Departure from Lannemezan at 7:00 am.

By touring coach? Comfort and conviviality guaranteed!

A break will be provided en route to get the day off to a good start.

Free day at Pas de la Case.

Perfumes, clothes, electronics and duty-free products are yours for the buying!

Restaurants, bars, terraces: enjoy your free time at your own pace, alone, with family or friends.

Return at 3:00 pm ? Departure from Pas de la Case for Castelnau-Magnoac.

Reserve your place now for this smartly-priced shopping getaway!

A great opportunity to save money? and get a breath of fresh mountain air at the same time!

