Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Afin de fêter les 160 ans de l’arrivée de Bernadette à Nevers, le sanctuaire Bernadette Soubirous de Nevers vous propose une journée spéciale

– A 11h30 Messe à la Chapelle

– A 15h Visite guidée Sur les pas de Bernadette

– A 17h Présentation du livre Bernadette sa vie après Lourdes

– A 19h30 Repas amical 19 euros (sur inscription)

– A 20h30 Chemin méditatif Avec Bernadette franchir le seuil à Nevers .

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50

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English : Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers

L’événement Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers