Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers
mardi 7 juillet 2026 · Sanctuaire Bernadette Soubirous · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers
Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:30:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Afin de fêter les 160 ans de l’arrivée de Bernadette à Nevers, le sanctuaire Bernadette Soubirous de Nevers vous propose une journée spéciale
– A 11h30 Messe à la Chapelle
– A 15h Visite guidée Sur les pas de Bernadette
– A 17h Présentation du livre Bernadette sa vie après Lourdes
– A 19h30 Repas amical 19 euros (sur inscription)
– A 20h30 Chemin méditatif Avec Bernadette franchir le seuil à Nevers .
Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50
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English : Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers
L’événement Journée spéciale 160 ans Arrivée Bernadette à Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers
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