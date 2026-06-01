Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès
Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès samedi 13 juin 2026.
Journée sportive et soirée dansante Samedi 13 juin, 14h00 Collège Alphonse Daudet Gard
Repas : 35 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Dès 14h, animations mini basket, matchs des anciens et matchs parents-enfants au gymnase Daudet d’Alès.
À 19h30, soirée repas et DJ à Malataverne.
Collège Alphonse Daudet Rue Jean de la Fontaine, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ententeabcjsa.licence@gmail.com »}]
L’Entente Alès Basket Club – Jeunesse Sportive Alésienne célèbre ses 50 ans.
À voir aussi à Alès (Gard)
- Conférence « Louis XIV et les Protestants », Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- Visite guidée de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès 2 juin 2026
- L’INSPECTEUR TOUTOU, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès 2 juin 2026
- Lecture de Lionnel Astier, Le Capitole, Alès 2 juin 2026
- Les Mercredis du Pôle » Suspension magique « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 3 juin 2026