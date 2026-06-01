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Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès

Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès

Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès samedi 13 juin 2026.

Lieu : Collège Alphonse Daudet

Adresse : Rue Jean de la Fontaine, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Repas : 35 €

Journée sportive et soirée dansante Samedi 13 juin, 14h00 Collège Alphonse Daudet Gard

Repas : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Dès 14h, animations mini basket, matchs des anciens et matchs parents-enfants au gymnase Daudet d’Alès.
À 19h30, soirée repas et DJ à Malataverne.

Collège Alphonse Daudet Rue Jean de la Fontaine, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ententeabcjsa.licence@gmail.com »}]
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