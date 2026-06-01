Journée sportive et soirée dansante, Collège Alphonse Daudet, Alès

Journée sportive et soirée dansante Samedi 13 juin, 14h00 Collège Alphonse Daudet Gard

Repas : 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Dès 14h, animations mini basket, matchs des anciens et matchs parents-enfants au gymnase Daudet d’Alès.

À 19h30, soirée repas et DJ à Malataverne.

Collège Alphonse Daudet Rue Jean de la Fontaine, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ententeabcjsa.licence@gmail.com »}]

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