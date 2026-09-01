Journée thématique : l’oeuvre de Scelsi Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Informations pratiques

La journée propose une immersion dans son univers à travers la projection du film-documentaire Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano D’Ayala Valva, suivie d’une rencontre avec le réalisateur et des musiciens qui l’ont côtoyé et étudié : Carol Robinson et Nino Mollica. La rencontre sera clôturée par un workshop avec des élèves du conservatoire et un concert unique où les éléments se feront vibration, souffle et silence.

Programme

14h : Projection du film documentaire « Le premier mouvement de l’invisible »

Ce film-documentaire nous plonge dans l’univers surréaliste du compositeur Giacinto Scelsi. Réalisé par Sebastiano d’Ayala Valva, petit-cousin du compositeur, avec la participation d’Arte et Radio France, ce film explore les mystères du son, de sa vibration et de la création musicale de Scelsi.

À partir d’un souvenir d’enfance troublant, le réalisateur mène une enquête intime sur cette figure majeure du XXe siècle, retraçant son parcours entre Rome, Paris, la Sardaigne et jusqu’au Guatemala. Refusant la célébrité et cultivant le mystère, Scelsi affirmait lui-même « ne pas exister » – un paradoxe fascinant au cœur de ce portrait.

La projection sera suivie d’une intervention du réalisateur, qui partagera les enjeux artistiques et personnels de son travail. Durée 1h30.

15h30 : Conférence sur Scelsi : l’Homme et son œuvre

La compositrice et clarinettiste Carol Robinson et le saxophoniste Nino Mollica proposent une conférence consacrée à l’œuvre de Giacinto Scelsi.

Interprètes reconnus du répertoire du compositeur, ils mettront en lumière les dimensions biographiques, esthétiques et culturelles de cette musique hors norme. À travers commentaires et exemples sonores, ils inviteront le public à entrer dans un univers où le son devient matière vivante, exploré dans toute sa profondeur

16h : Masterclass publique / Workshop Scelsi

Dans la continuité de la conférence, Carol Robinson animera une master class sous forme de workshop public, consacrée à l’interprétation des œuvres de Scelsi.

Des élèves du conservatoire présenteront chacun une pièce travaillée en amont. Ce moment de travail permettra d’explorer les spécificités d’un langage musical exigeant, centré sur l’écoute fine du son lui-même, sa vie ou son immobilité.

18h : Concert Scelsi en résonance

Par Carol Robinson et Nino Mollica, spécialistes de l’œuvre de Scelsi. Lever de rideau par les élèves de la Master Class. Durée 45 minutes. Entrée libre.

Le programme mettra en lumière la richesse et la radicalité d’un compositeur qui a profondément renouvelé notre rapport au son. Ixor, Maknongan, Tre pezzi. Lever de rideau avec Chemin du cœur pour flûte et piano et une latin prayers pour voix solo

Giacinto Scelsi n’écrivait pas de musique, il la recevait. Explorateur sonore de l’invisible, il a laissé une œuvre inclassable, vibrante, spirituelle.

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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