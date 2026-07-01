Journée Y voir clair 2026 – Montmorillon, Lycée Professionel Agricole Jean-Marie BOULOUX, Montmorillon (86), Montmorillon

Informations pratiques

Journée Y voir clair 2026 – Montmorillon Mardi 22 septembre, 10h00 Lycée Professionel Agricole Jean-Marie BOULOUX, Montmorillon (86) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T12:00:00+02:00

Échangez, confrontez, anticipez… et repartez avec des repères concrets pour piloter son exploitation avec lucidité et stratégie. Que vous cherchiez à sécuriser vos marges, à ajuster vos investissements ou simplement à mieux comprendre les tendances en cours, ne restez pas dans le flou : venez y voir clair.

Lycée Professionel Agricole Jean-Marie BOULOUX, Montmorillon (86) 11 rue du Château Ringuet Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’objectif de ces matinées est de permettre une prise de recul, décrypter les résultats de l’année et éclairer vos décisions pour la prochain campagne. Conjoncture Agriculture

Chambre d’agriculture de la Vienne