Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet !, Bergerie nationale, Rambouillet

Informations pratiques

Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet ! 19 et 20 septembre Bergerie nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Célébrons les 240 ans de l’arrivée des moutons Mérinos à la Bergerie nationale de Rambouillet !

À l’occasion de ses 240 ans, la Bergerie nationale de Rambouillet vous propose un programme d’animations riches et variées pour retracer l’histoire de l’arrivée du troupeau de moutons Mérinos.

Au programme ?

Revivez l’arrivée des moutons à la Bergerie à travers une animation scénarisée

Participez aux visites thématiques :

– A la découverte du mouton Mérinos de Rambouillet,

– L’histoire et le patrimoine de la Bergerie depuis 1786

Assistez à des démonstrations de chiens de berger

Montez en calèche pour découvrir le domaine national de Rambouillet

Pariez sur la pesée des moutons

Découvrez en avant-première les premices du deuxième tome de la BD de la Bergerie

Initiez-vous au feutrage de la laine

Et bien d’autres animations tout au long de la journée !

Restauration sur place avec des produits Made in Bergerie : glaces, barbecue, …

Entrée libre sans réservation

Bergerie nationale Parc du Château 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 61 08 68 00 https://www.bergerie-nationale.fr/ De la grande ferme royale de Louis XVI à la Bergerie nationale, ce sont plus de deux siècles d’histoire consacrés à l’expérimentation en agriculture, la recherche appliquée, la diffusion des bonnes pratiques et de l’innovation. La Bergerie nationale est aussi une grande ferme pédagogique accueillant 100 000 visiteurs par an. À l’occasion de ces Journées et dans un cadre majestueux, la Bergerie nationale souhaite faciliter le partage des connaissances et des idées grâce à des échanges éducatifs et ludiques. Gare SNCF Rambouillet, 35 min depuis Paris-Montpanarnasse Bus réguliers le samedi (ligne R)

Visite commentée, atelier et jeu

©Lionel Goupil-BN