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Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet !, Bergerie nationale, Rambouillet

samedi 19 septembre 2026 · Bergerie nationale · Rambouillet

Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet !, Bergerie nationale, Rambouillet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bergerie nationale
Adresse
Parc du Château 78120 Rambouillet
Ville
78120 Rambouillet
Département
Yvelines

Journées Agriculture et Patrimoine : célébrons les 240 ans des Mérinos de Rambouillet ! 19 et 20 septembre Bergerie nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Célébrons les 240 ans de l’arrivée des moutons Mérinos à la Bergerie nationale de Rambouillet !

À l’occasion de ses 240 ans, la Bergerie nationale de Rambouillet vous propose un programme d’animations riches et variées pour retracer l’histoire de l’arrivée du troupeau de moutons Mérinos.

Au programme ?
Revivez l’arrivée des moutons à la Bergerie à travers une animation scénarisée
Participez aux visites thématiques :
– A la découverte du mouton Mérinos de Rambouillet,
– L’histoire et le patrimoine de la Bergerie depuis 1786
Assistez à des démonstrations de chiens de berger
Montez en calèche pour découvrir le domaine national de Rambouillet
Pariez sur la pesée des moutons
Découvrez en avant-première les premices du deuxième tome de la BD de la Bergerie
Initiez-vous au feutrage de la laine

Et bien d’autres animations tout au long de la journée !

Restauration sur place avec des produits Made in Bergerie : glaces, barbecue, …

Entrée libre sans réservation

Bergerie nationale Parc du Château 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 61 08 68 00 https://www.bergerie-nationale.fr/ De la grande ferme royale de Louis XVI à la Bergerie nationale, ce sont plus de deux siècles d’histoire consacrés à l’expérimentation en agriculture, la recherche appliquée, la diffusion des bonnes pratiques et de l’innovation. La Bergerie nationale est aussi une grande ferme pédagogique accueillant 100 000 visiteurs par an. À l’occasion de ces Journées et dans un cadre majestueux, la Bergerie nationale souhaite faciliter le partage des connaissances et des idées grâce à des échanges éducatifs et ludiques. Gare SNCF Rambouillet, 35 min depuis Paris-Montpanarnasse Bus réguliers le samedi (ligne R)
Visite commentée, atelier et jeu

©Lionel Goupil-BN

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