Journées européennes du patrimoine 2026 | Découvrez exceptionnellement la résidence du sous-préfet de Rambouillet, Sous-préfecture de Rambouillet, Rambouillet

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 | Découvrez exceptionnellement la résidence du sous-préfet de Rambouillet 19 et 20 septembre Sous-préfecture de Rambouillet Yvelines

Durée de la visite : 50 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la résidence du sous-préfet de Rambouillet ouvrira exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

En partenariat avec la Société Historique et Archéologique de Rambouillet (SHARY), des visites guidées du bâtiment historique seront proposées, sur inscription, aux horaires suivants :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

9 h 00

10 h 00

11 h 00

14 h 00

15 h 00

Accompagnés d’un guide-conférencier de la SHARY, les visiteurs découvriront l’histoire de cette demeure emblématique, depuis le fief de la Motte jusqu’à son affectation actuelle en résidence sous-préfectorale.

Le parcours permettra notamment de découvrir :

une partie de la résidence du sous-préfet ;

le bureau du sous-préfet ;

le parc situé à l’arrière de la résidence.

Cette visite sera également l’occasion de mieux comprendre les missions exercées aujourd’hui par les sous-préfectures et leur rôle au service des collectivités, des élus et des habitants du territoire.

-> Informations pratiques

Sous-préfecture de Rambouillet

82, rue du Général-de-Gaulle

78120 Rambouillet

-> Durée de la visite : 50 minutes

Visites uniquement sur inscription

-> Inscriptions et renseignements :

sp-ramb-secretariat@yvelines.gouv.fr

Sous-préfecture de Rambouillet 82, rue du Général-de-Gaulle 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France https://www.yvelines.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sous-prefecture-de-Rambouillet https://x.com/Prefet78;https://www.facebook.com/Prefet78;https://www.instagram.com/prefet78 [{« type »: « email », « value »: « sp-ramb-secretariat@yvelines.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:sp-ramb-secretariat@yvelines.gouv.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la résidence du sous-préfet de Rambouillet ouvrira exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

©sous-préfecture de Rambouillet