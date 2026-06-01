Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon jeudi 18 juin 2026.

La Chapelle-d’Angillon

Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon

Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Du 18 au 21 juin, l’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon propose un week-end consacré au maquis d’Ivoy et au bombardement de La Chapelle-d’Angillon.

Au programme

Jeudi 18 juin journée inaugurale

10h Expositions

14h Conférence

15h30 Lecture

17h30 Visite guidée Découverte des archives locales

Vendredi 19 juin Journée des enfants

10h Expositions

14h Visite adaptée de l’exposition pour les enfants

15h30 Conférence interactive

16h30 Atelier

Samedi 20 juin Journée commémorative

10h Expositions

14h Causerie témoignages et échanges

15h30 Projection d’extraits de film Les Rayons et les Ombres

18h Inauguration officielle

Dimanche 11 juin Journée de clôture

10h Expositions

15h30 Conférence

16h30 Cérémonie de clôture 20 .

Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 25 71 95

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English :

From June 18 to 21, the Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon is organizing a weekend dedicated to the Ivoy maquis and the bombing of La Chapelle-d’Angillon.

L’événement Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE