Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon
Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon jeudi 18 juin 2026.
La Chapelle-d’Angillon
Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon
Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Du 18 au 21 juin, l’Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon propose un week-end consacré au maquis d’Ivoy et au bombardement de La Chapelle-d’Angillon.
Au programme
Jeudi 18 juin journée inaugurale
10h Expositions
14h Conférence
15h30 Lecture
17h30 Visite guidée Découverte des archives locales
Vendredi 19 juin Journée des enfants
10h Expositions
14h Visite adaptée de l’exposition pour les enfants
15h30 Conférence interactive
16h30 Atelier
Samedi 20 juin Journée commémorative
10h Expositions
14h Causerie témoignages et échanges
15h30 Projection d’extraits de film Les Rayons et les Ombres
18h Inauguration officielle
Dimanche 11 juin Journée de clôture
10h Expositions
15h30 Conférence
16h30 Cérémonie de clôture 20 .
Salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 25 71 95
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English :
From June 18 to 21, the Association Culturelle de la Chapelle-d’Angillon is organizing a weekend dedicated to the Ivoy maquis and the bombing of La Chapelle-d’Angillon.
L’événement Journées autour du maquis d’Ivoy et du bombardement de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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