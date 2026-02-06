Journées de la conservation au zoo Amiens

Journées de la conservation au zoo

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026, le Zoo d’Amiens Métropole organise son weekend de la conservation. Pour l’occasion, l’entrée sera proposée à un tarif unique d’1€. L’intégralité des recettes sera reversée aux associations de conservation du patrimoine naturel que le zoo soutient sur tous les continents. Différentes animations ponctueront ce weekend unique.

Le Zoo d’Amiens héberge plus de 900 animaux et s’investit pleinement dans la conservation des espèces menacées. L’établissement accueille 41 espèces bénéficiant d’un programme européen de sauvegarde. Parallèlement, il contribue à la réussite de 8 projets de conservation in situ en Europe, en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique de l’Ouest.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 septembre 2026, l’équipe du zoo invite ses visiteurs à participer avec lui à la préservation du patrimoine naturel. La somme récoltée par la vente des billets d’entrée servira intégralement au financement d’associations de conservation de l’environnement et de la faune sauvage soutenues par le parc zoologique et Amiens Métropole.

En 2025, 12 000 € furent ainsi versés à 7 projets de conservation œuvrant à travers le monde, en plus du fond de conservation de l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ).

Un weekend dédié à la conservation de la biodiversité.

Afin de mettre en lumière les actions des associations soutenues par Amiens Métropole et son parc zoologique, des stands vous permettront de rencontrer les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement pour la conservation de la biodiversité.

Informations pratiques

En septembre, le zoo sera ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Tarifs 1 € pour tous uniquement les 19 et 20 septembre 2026.

La visite du zoo se fait sans réservation préalable. La billetterie du parc ferme ses portes à 17h.

Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées d’un adulte, seuls les chiens guides sont autorisés.

Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com

English :

On September 19 and 20, 2026, Amiens Métropole Zoo will be holding its Conservation Weekend. For the occasion, admission will be offered at a single rate of ?1. All proceeds will be donated to the natural heritage conservation associations that the zoo supports on every continent. Various events will punctuate this unique weekend.

Amiens Zoo is home to over 900 animals, and is fully committed to the conservation of endangered species. The establishment is home to 41 species benefiting from a European conservation program. At the same time, it contributes to the success of 8 in situ conservation projects in Europe, South America, Asia and West Africa.

On the occasion of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026, the zoo team invites its visitors to join in the preservation of our natural heritage. All proceeds from ticket sales will be used to fund environmental and wildlife conservation associations supported by the zoo and Amiens Métropole.

In 2025, ?12,000 was donated to 7 conservation projects around the world, in addition to the conservation fund of the Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ).

A weekend dedicated to biodiversity conservation.

To highlight the actions of the associations supported by Amiens Métropole and its zoological park, stands will enable you to meet the men and women who work daily to conserve biodiversity.

Practical information

In September, the zoo will be open every day from 10am to 6pm.

Admission: 1? for everyone on September 19 and 20, 2026 only.

Visits to the zoo do not require prior reservation. The park ticket office closes at 5pm.

People under 16 must be accompanied by an adult, and only guide dogs are allowed.

