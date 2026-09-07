Journées de la Conservation de la biodiversité au Zoo d’Amiens, Zoo d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Journées de la Conservation de la biodiversité au Zoo d’Amiens 19 et 20 septembre Zoo d’Amiens Somme

Tarif unique d’entrée à 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre prochain, le Zoo d’Amiens Métropole propose un tarif unique d’1€.

L’intégralité des recettes financera les associations de conservation du patrimoine naturel qu’Amiens Métropole et son parc zoologique soutiennent sur tous les continents.

Différentes animations ponctueront ce week-end unique, en présence d’associations que nous soutenons ou qui nous rejoignent pour ce week-end spécial.

Afin de mettre en lumière leurs actions, des stands vous permettront de rencontrer ces femmes et ces hommes qui œuvrent quotidiennement pour la conservation de la biodiversité.

Zoo d’Amiens 1, rue du faubourg de Hem, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Les 19 et 20 septembre prochain, le Zoo d’Amiens Métropole propose un tarif unique d’1€.

© Zoo d’Amiens