Journées de l’archéologie au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris
Journées de l’archéologie au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 13 juin 2026.
> VISITE GUIDÉE « L’archéologie en relief » – 13 et 14 juin
Suivez le guide à la découverte de la collection unique au monde des
plans-reliefs, maquettes historiques de sites fortifiés, réalisées entre
les règnes de Louis XIV et Napoléon III. Du Mont Saint-Michel à Toulon,
en passant par Bayonne et l’île de Ré, le visiteur verra comment ces
objets si particuliers ont pu servir (et servent encore !) comme outils archéologiques et témoins historiques de l’évolution des villes.
DATES ET HORAIRES : samedi 13 et dimanche 14 juin à 14h30, 15h30 et 16h30.
Visite guidée gratuite sur présentation d’un billet d’entrée (à acheter sur place le jour de la visite ou en ligne sur la billetterie du musée de l’Armée). Durée : 45 mn.
Sans inscription. Rendez-vous le jour même à l’accueil du musée,
au 4e étage de la cour de l’Hôtel des Invalides (accès aile Orient).
–
> ATELIER en famille « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)
Après une découverte du musée et un focus sur la maquette du Mont Saint-Michel et ses fortifications, direction l’atelier pour construire une petite maquette de châtelet d’entrée avec ses tours, créneaux, mâchicoulis, herse…
Bref, tout ce qu’il faut pour que les enfants deviennent experts en
fortification du Moyen-Âge ! Les apprentis maquettistes repartiront
ensuite avec leur création
DATES ET HORAIRES : samedi 13 juin à 11h00. Durée : environ 1h45. Atelier gratuit.
INSCRIPTION par formulaire : https://museedesplansreliefs.fr/journees-europeennes-de-larcheologie-2026
A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le musée des Plans-Reliefs propose une programmation gratuite avec visites guidées et un atelier en famille.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
gratuit sous condition
Réservation uniquement pour l’atelier familles, par formulaire sur le site du musée.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle 75007 Paris
https://museedesplansreliefs.fr/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs
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