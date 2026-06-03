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Journées de l’archéologie au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Journées de l’archéologie au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris

Journées de l’archéologie au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée des Plans-Reliefs

Adresse : 129, rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : <p>Réservation uniquement pour l'atelier familles, par formulaire sur le site du musée.</p>

> VISITE GUIDÉE « L’archéologie en relief » – 13 et 14 juin

Suivez le guide à la découverte de la collection unique au monde des
plans-reliefs, maquettes historiques de sites fortifiés, réalisées entre
les règnes de Louis XIV et Napoléon III. Du Mont Saint-Michel à Toulon,
en passant par Bayonne et l’île de Ré, le visiteur verra comment ces
objets si particuliers ont pu servir (et servent encore !) comme outils archéologiques et témoins historiques de l’évolution des villes.

DATES ET HORAIRES : samedi 13 et dimanche 14 juin à 14h30, 15h30 et 16h30.

Visite guidée gratuite sur présentation d’un billet d’entrée (à acheter sur place le jour de la visite ou en ligne sur la billetterie du musée de l’Armée). Durée : 45 mn.

Sans inscription. Rendez-vous le jour même à l’accueil du musée,
au 4e étage de la cour de l’Hôtel des Invalides (accès aile Orient).

> ATELIER en famille « Au temps des châteaux forts » (6-12 ans)

Après une découverte du musée et un focus sur la maquette du Mont Saint-Michel et ses fortifications, direction l’atelier pour construire une petite maquette de châtelet d’entrée avec ses tours, créneaux, mâchicoulis, herse…
Bref, tout ce qu’il faut pour que les enfants deviennent experts en
fortification du Moyen-Âge ! Les apprentis maquettistes repartiront
ensuite avec leur création

DATES ET HORAIRES : samedi 13 juin à 11h00. Durée : environ 1h45. Atelier gratuit.

INSCRIPTION par formulaire : https://museedesplansreliefs.fr/journees-europeennes-de-larcheologie-2026

Atelier « Au temps des châteaux forts » ; Crédits : Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le musée des Plans-Reliefs propose une programmation gratuite avec visites guidées et un atelier en famille.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
gratuit sous condition

Réservation uniquement pour l’atelier familles, par formulaire sur le site du musée.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :

Musée des Plans-Reliefs 129, rue de Grenelle  75007 Paris
https://museedesplansreliefs.fr/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs


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