Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer

Journées des Espaces Fortifiés 24 – 26 avril Ville fortifiée Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Les Journées des Espaces Fortifiés c’est donc LE moment de se divertir et d’en apprendre encore plus sur l’Histoire des fortifications, la mémoire des lieux et les grands personnages qui les ont traversés.

Ville fortifiée 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les Journées des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France sont l’occasion de mettre en avant ce patrimoine remarquable et de le célébrer le temps d’un week-end.