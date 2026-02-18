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Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer

Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer

Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ville fortifiée

Adresse : 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Journées des Espaces Fortifiés 24 – 26 avril Ville fortifiée Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Les Journées des Espaces Fortifiés c’est donc LE moment de se divertir et d’en apprendre encore plus sur l’Histoire des fortifications, la mémoire des lieux et les grands personnages qui les ont traversés.

Ville fortifiée 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Les Journées des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France sont l’occasion de mettre en avant ce patrimoine remarquable et de le célébrer le temps d’un week-end.

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