Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer
Journées des Espaces Fortifiés, Ville fortifiée, Boulogne-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.
Journées des Espaces Fortifiés 24 – 26 avril Ville fortifiée Pas-de-Calais
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Les Journées des Espaces Fortifiés c’est donc LE moment de se divertir et d’en apprendre encore plus sur l’Histoire des fortifications, la mémoire des lieux et les grands personnages qui les ont traversés.
Ville fortifiée 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Les Journées des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France sont l’occasion de mettre en avant ce patrimoine remarquable et de le célébrer le temps d’un week-end.
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