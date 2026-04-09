Journées des Portes Ouvertes 2026 – 9e en Mouvement ! Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS
Journées des Portes Ouvertes 2026 – 9e en Mouvement ! Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS lundi 18 mai 2026.
Le conservatoire du 9ᵉ arrondissement invite habitants, familles, curieux et passionnés à vivre une semaine exceptionnelle à l’occasion de 9e en Mouvement, les Journées Portes Ouvertes 2026. Du 18 au 23 mai 2026, l’ensemble des équipes pédagogiques se mobilise pour faire découvrir les disciplines, les espaces et les talents du Conservatoire.
Cours ouverts : plonger au cœur de la pratique artistique
Pendant toute la semaine, les visiteurs pourront assister à une large sélection de cours ouverts en musique, danse et théâtre. L’occasion d’observer le travail quotidien des élèves, de rencontrer les professeurs, de poser des questions, et pourquoi pas… d’imaginer son propre parcours artistique au sein des conservatoires.
Mini‑spectacles le 20 mai : un concentré de créativité au conservatoire
Le mercredi 20 mai, le conservatoire accueillera une série de mini‑spectacles et concerts spécialement imaginés pour l’événement. Courtes formes, extraits de spectacles, moments musicaux… Les élèves partageront avec le public un aperçu vivant et sensible de leur travail, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.
|Horaires
|cours
|11h00-11h30
|Théâtre : Petite présentation de scènes par l’amicale des ancien.nes du CMA9
|11h30 – 12h00
|Musique : Concert des élèves de Harpes
|13h00 – 13h30
|Théâtre : Petite présentation de scènes par l’amicale des ancien.nes du CMA9
|14h00 – 14h30
|Théâtre : Petite présentation de scènes par les élèves de S2TMD du lycée Lamartine
|14h30 – 15h00
|Musique : concert des classes de violoncelle
|15h00 – 15h30
|Musique : concert des élèves d’Ateliers Jazz 1C+
|15h30 – 16h00
|Musique : concert des élèves de Filière Voix
|16h00 – 16h30
|Musique : concert de Jazz
|16h30 – 17h00
|Musique : concert des élèves de Filière Voix
|17h00 – 17h30
|Musique : Concert des élèves de Harpes
|17h30 – 18h00
|Musique : concert de la classe de Percussion
|18h00 – 18h30
|Musique : concert des classes de violoncelle
|18h30 – 19h00
|Musique : concert des classes de guitares
|19h00 – 19h30
|Musique : Concert du quatuor d’alto (2C)
|19h30 – 20h00
|Musique : concert des classes de guitares
Concerts itinérants : la musique s’invite dans le quartier
Autre temps fort de cette édition : des concerts itinérants proposeront des escales musicales dans différents lieux du 9ᵉ arrondissement. Cours d’immeubles, bibliothèques, espaces culturels, places de quartier… Les pupitres et ensembles se déplaceront pour aller à la rencontre des habitants et faire résonner l’art au plus près du quotidien.
programmation à venir …
Une semaine pour créer des liens
Avec 9 en scène, le conservatoire Nadia et Lili Boulanger souhaite valoriser la diversité des pratiques artistiques, encourager les rencontres et donner à chacun l’envie de franchir leurs portes. Que l’on soit futur élève, parent, amateur de spectacles ou simple curieux, chaque visiteur pourra vivre un moment unique et découvrir le Conservatoire.
Du 18 au 23 mai 2026, les conservatoires du 9ᵉ arrondissement ouvrent grand leurs portes pour 9 en scène, une semaine immersive faite de cours ouverts, de mini‑spectacles et de concerts itinérants. Une occasion unique de découvrir la richesse des pratiques artistiques qui animent le territoire.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026