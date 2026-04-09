Journées des Portes Ouvertes 2026 – 9e en Mouvement ! Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le conservatoire du 9ᵉ arrondissement invite habitants, familles, curieux et passionnés à vivre une semaine exceptionnelle à l’occasion de 9e en Mouvement, les Journées Portes Ouvertes 2026. Du 18 au 23 mai 2026, l’ensemble des équipes pédagogiques se mobilise pour faire découvrir les disciplines, les espaces et les talents du Conservatoire.

Cours ouverts : plonger au cœur de la pratique artistique

Pendant toute la semaine, les visiteurs pourront assister à une large sélection de cours ouverts en musique, danse et théâtre. L’occasion d’observer le travail quotidien des élèves, de rencontrer les professeurs, de poser des questions, et pourquoi pas… d’imaginer son propre parcours artistique au sein des conservatoires.

Mini‑spectacles le 20 mai : un concentré de créativité au conservatoire

Le mercredi 20 mai, le conservatoire accueillera une série de mini‑spectacles et concerts spécialement imaginés pour l’événement. Courtes formes, extraits de spectacles, moments musicaux… Les élèves partageront avec le public un aperçu vivant et sensible de leur travail, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.

Horaires cours 11h00-11h30 Théâtre : Petite présentation de scènes par l’amicale des ancien.nes du CMA9 11h30 – 12h00 Musique : Concert des élèves de Harpes 13h00 – 13h30 Théâtre : Petite présentation de scènes par l’amicale des ancien.nes du CMA9 14h00 – 14h30 Théâtre : Petite présentation de scènes par les élèves de S2TMD du lycée Lamartine 14h30 – 15h00 Musique : concert des classes de violoncelle 15h00 – 15h30 Musique : concert des élèves d’Ateliers Jazz 1C+ 15h30 – 16h00 Musique : concert des élèves de Filière Voix 16h00 – 16h30 Musique : concert de Jazz 16h30 – 17h00 Musique : concert des élèves de Filière Voix 17h00 – 17h30 Musique : Concert des élèves de Harpes 17h30 – 18h00 Musique : concert de la classe de Percussion 18h00 – 18h30 Musique : concert des classes de violoncelle 18h30 – 19h00 Musique : concert des classes de guitares 19h00 – 19h30 Musique : Concert du quatuor d’alto (2C) 19h30 – 20h00 Musique : concert des classes de guitares

Concerts itinérants : la musique s’invite dans le quartier

Autre temps fort de cette édition : des concerts itinérants proposeront des escales musicales dans différents lieux du 9ᵉ arrondissement. Cours d’immeubles, bibliothèques, espaces culturels, places de quartier… Les pupitres et ensembles se déplaceront pour aller à la rencontre des habitants et faire résonner l’art au plus près du quotidien.

programmation à venir …

Une semaine pour créer des liens

Avec 9 en scène, le conservatoire Nadia et Lili Boulanger souhaite valoriser la diversité des pratiques artistiques, encourager les rencontres et donner à chacun l’envie de franchir leurs portes. Que l’on soit futur élève, parent, amateur de spectacles ou simple curieux, chaque visiteur pourra vivre un moment unique et découvrir le Conservatoire.

Du 18 au 23 mai 2026, les conservatoires du 9ᵉ arrondissement ouvrent grand leurs portes pour 9 en scène, une semaine immersive faite de cours ouverts, de mini‑spectacles et de concerts itinérants. Une occasion unique de découvrir la richesse des pratiques artistiques qui animent le territoire.

Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



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