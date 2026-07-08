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Journées d’expertises gratuites – Vente caritative – Petits frères des pauvres Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS

mardi 15 septembre 2026 · Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini · PARIS

Journées d’expertises gratuites – Vente caritative – Petits frères des pauvres Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini
Adresse
4 rue Raynouard, 75016 PARIS
Ville
75016 PARIS
Département
Paris

Dans le cadre de la vente anniversaire caritative pour les
Petits Frères des Pauvres (qui aura lieu le 25 octobre prochain) — et dans la
continuité des initiatives organisées pour les 80 ans de l’association, l’étude
Boisgirard Antonini propose une journée d’expertises gratuites.

RENDEZ-VOUS LE 15 SEPTEMBRE CHEZ BOISGIRARD ANTONINI

4 RUE RAYNOUARD – 75016 PARIS

DE 9H À 12H30 PUIS DE 14H À 18H

Cette rencontre permettra au public de présenter directement
leurs objets à Maître Pierre-Dominique ANTONINI.

Cette journée est ouverte à tous, sans rendez-vous et sans
obligation de don. Après l’estimation, chacun reste libre de conserver son
objet ou de le confier à l’association pour les ventes solidaires.

Tableaux, bijoux, mobilier, objets d’art ou pièces de
collection : de nombreux objets peuvent être concernés. Souvent conservés sans
être utilisés, ils peuvent parfois révéler une valeur insoupçonnée.

L’initiative proposée par l’association repose sur un
principe simple : faire expertiser un ou plusieurs objets et
décider librement, ensuite, de les conserver ou d’en faire don.

Les estimations sont réalisées gratuitement par des
professionnels reconnus dans leurs domaines, permettant à chacun de connaître
la valeur de son objet avant toute décision.

Venez faire expertiser vos objets en vue de don pour la vente caritative Petits Frères des Pauvres !
Le mardi 15 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le mardi 15 septembre 2026
de 09h00 à 12h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T09:00:00+02:00_2026-09-15T12:30:00+02:00;2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4 rue Raynouard, 75016 PARIS  75016 75016 PARISPARIS
https://www.boisgirard-antonini.com/actualites/une-grande-vente-aux-encheres-pour-les-80-ans-des-petits-freres-des-pauvres/ +33147708136 accueil@ba-paris.com


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