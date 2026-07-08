Journées d’expertises gratuites – Vente caritative – Petits frères des pauvres Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS
mardi 15 septembre 2026 · Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de la vente anniversaire caritative pour les
Petits Frères des Pauvres (qui aura lieu le 25 octobre prochain) — et dans la
continuité des initiatives organisées pour les 80 ans de l’association, l’étude
Boisgirard Antonini propose une journée d’expertises gratuites.
RENDEZ-VOUS LE 15 SEPTEMBRE CHEZ BOISGIRARD ANTONINI
4 RUE RAYNOUARD – 75016 PARIS
DE 9H À 12H30 PUIS DE 14H À 18H
Cette rencontre permettra au public de présenter directement
leurs objets à Maître Pierre-Dominique ANTONINI.
Cette journée est ouverte à tous, sans rendez-vous et sans
obligation de don. Après l’estimation, chacun reste libre de conserver son
objet ou de le confier à l’association pour les ventes solidaires.
Tableaux, bijoux, mobilier, objets d’art ou pièces de
collection : de nombreux objets peuvent être concernés. Souvent conservés sans
être utilisés, ils peuvent parfois révéler une valeur insoupçonnée.
L’initiative proposée par l’association repose sur un
principe simple : faire expertiser un ou plusieurs objets et
décider librement, ensuite, de les conserver ou d’en faire don.
Les estimations sont réalisées gratuitement par des
professionnels reconnus dans leurs domaines, permettant à chacun de connaître
la valeur de son objet avant toute décision.
Venez faire expertiser vos objets en vue de don pour la vente caritative Petits Frères des Pauvres !
Le mardi 15 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le mardi 15 septembre 2026
de 09h00 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T09:00:00+02:00_2026-09-15T12:30:00+02:00;2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4 rue Raynouard, 75016 PARIS 75016 75016 PARISPARIS
https://www.boisgirard-antonini.com/actualites/une-grande-vente-aux-encheres-pour-les-80-ans-des-petits-freres-des-pauvres/ +33147708136 accueil@ba-paris.com
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