Journées d’expertises gratuites – Vente caritative – Petits frères des pauvres Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de la vente anniversaire caritative pour les

Petits Frères des Pauvres (qui aura lieu le 25 octobre prochain) — et dans la

continuité des initiatives organisées pour les 80 ans de l’association, l’étude

Boisgirard Antonini propose une journée d’expertises gratuites.

RENDEZ-VOUS LE 15 SEPTEMBRE CHEZ BOISGIRARD ANTONINI

4 RUE RAYNOUARD – 75016 PARIS

DE 9H À 12H30 PUIS DE 14H À 18H

Cette rencontre permettra au public de présenter directement

leurs objets à Maître Pierre-Dominique ANTONINI.

Cette journée est ouverte à tous, sans rendez-vous et sans

obligation de don. Après l’estimation, chacun reste libre de conserver son

objet ou de le confier à l’association pour les ventes solidaires.

Tableaux, bijoux, mobilier, objets d’art ou pièces de

collection : de nombreux objets peuvent être concernés. Souvent conservés sans

être utilisés, ils peuvent parfois révéler une valeur insoupçonnée.

L’initiative proposée par l’association repose sur un

principe simple : faire expertiser un ou plusieurs objets et

décider librement, ensuite, de les conserver ou d’en faire don.

Les estimations sont réalisées gratuitement par des

professionnels reconnus dans leurs domaines, permettant à chacun de connaître

la valeur de son objet avant toute décision.

Venez faire expertiser vos objets en vue de don pour la vente caritative Petits Frères des Pauvres !

Le mardi 15 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

Le mardi 15 septembre 2026

de 09h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-15T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T09:00:00+02:00_2026-09-15T12:30:00+02:00;2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00

Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4 rue Raynouard, 75016 PARIS 75016 75016 PARISPARIS

https://www.boisgirard-antonini.com/actualites/une-grande-vente-aux-encheres-pour-les-80-ans-des-petits-freres-des-pauvres/ +33147708136 accueil@ba-paris.com



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