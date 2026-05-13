Journées d’initiation gratuites Découvre la pêche! Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre
Journées d’initiation gratuites Découvre la pêche! Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre mercredi 13 mai 2026.
Moncoutant-sur-Sèvre
Journées d’initiation gratuites Découvre la pêche!
Pescalis Magasin de pêche Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-16 2026-06-03 2026-06-06
Journées de découverte de l’école de pêche Pescalis.
Ces journées gratuites, destinées aux jeunes de 12 à 17 ans, ont pour objectif de faire découvrir la pêche dans un cadre naturel, ludique et encadré.
Inscription obligatoire au 07.64.01.34.53. .
Pescalis Magasin de pêche Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 34 53 contact@pescalis.com
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English :
L’événement Journées d’initiation gratuites Découvre la pêche! Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Bocage Bressuirais
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