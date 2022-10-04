Journées du développement durable, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Journées du développement durable 4 – 6 octobre 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre ou avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-10-04T10:00:00+02:00 – 2022-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2022-10-06T10:00:00+02:00 – 2022-10-06T17:30:00+02:00

La COP 27 se déroulera cette année à Sharm El-Sheikh en Égypte. Vous avez été sélectionné pour faire un discours lors de cet événement international. Sans plus attendre, vous partez faire le tour de colloques à travers le monde pour découvrir les différents enjeux du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

Au programme de cette visite-jeu : numérique, ressources, droit de la nature, sobriété, biodiversité… des questions mêlant sciences, savoirs et sociétés. Un parcours qui vous permet d’aborder les aspects scientifiques, technologiques et sociaux du développement durable et de construire votre discours.

Pour compléter et enrichir votre périple vous pourrez assister à des : spectacles, conférences, démonstrations et animations théâtralisées.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Au programme de cette visite-jeu : numérique, ressources, droit de la nature. Pour compléter et enrichir votre périple vous pourrez assister à des spectacles, conférences, démonstrations, animations.

Universcience