Journées du Patrimoine 2026 au Lombard, Le Lombard, Gap

Informations pratiques

Journées du Patrimoine 2026 au Lombard Samedi 19 septembre, 09h00 Le Lombard Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’ancien Grand Hôtel Lombard de Gap :

Quand les murmures de l’histoire résonnent entre ses murs…

L’ancien Grand Hôtel Lombard de Gap célèbre cette année le centenaire de la pose de sa première pierre. Un édifice réalisé dans le quartier de la gare par l’architecte grenoblois Georges Serbonnet à partir de 1926. Un bâtiment emblématique de la ville, qui résonne encore des murmures de son histoire et de son passé prestigieux et qui invite les visiteurs à pousser ses portes, le temps des Journées Européennes du Patrimoine.

A son retour d’une tournée américaine, Edith Piaf aurait pu y pousser sa chanson « Milord » lors d’un diner au soir d’aout 1959 avec son compagnon, Douglas Davis. Annie Cordy, les Compagnons de la Chanson, Enrico Macias ou l’humoriste Fernand Reynaud y ont posé leurs valises après un récital dans la ville. Certains coureurs, accompagnateurs du Tour de France ou du Critérium du Dauphiné Libéré ont pu y gouter un repos bien mérité au pied des cols alpins, sans oublier les pilotes du rallye de Monte-Carlo en route vers la Principauté et les rives de la Méditerranée.

Originaire de la vallée du Champsaur, le lexicographe Alain Robert y a peut-être trouvé de nouveaux mots en 1963 à ajouter à son dictionnaire tandis qu’un ancien vice-président de l’académie des sciences de l’URSS a peut-être médité dans ses salons, un jour d’octobre 1960, l’avenir du communisme. Et comment ne pas entendre, sous les voûtes et les mosaïques du grand hall, le son des bottes des soldats italiens et allemands durant la seconde guerre mondiale ou les cris des résistants venus réclamer la reddition de l’occupant en 1944. « Lombard, nom glorieux des premières années du cinéma » pour Jacques Flaud, directeur général de la Cinétographie en 1959.

Au fil des pages, du dernier livre d’or de la fin des années 50, l’histoire de l’ancien Grand Hôtel Lombard se révèle. Une histoire centenaire entamée en 1926 sous la houlette de l’hôtelier-restaurateur Pierre Lombard, qui confia la pose de la première pierre de l’édifice à l’architecte grenoblois Georges Serbonnet (1882-1974). Un ouvrage emblématique de la ville dont l’architecture imposante mêle les codes et les décors « Art Nouveau » et « Art Déco » tant sur les façades que dans les espaces intérieurs à l’image de son somptueux vestibule avec ses mosaïques et son ascenseur d’époque. Un établissement hôtelier à la fois sobre et prestigieux, qui concentrait les technologies les plus modernes de l’époque jusqu’au milieu des années 1960 avant sa vente et sa transformation en appartements privés en 1971.

Un lieu jadis de passage de nombreuses personnalités du monde de la politique, du sport, des arts et du spectacle mais aussi de rassemblements d’associations, de syndicats ou tout simplement de gapençais venus fêter un mariage, un anniversaire, un baptême ou participer à un thé dansant le dimanche après-midi dans la grande salle de restaurant du rez-de-chaussée, occupée aujourd’hui par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes.

A l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, « Le Lombard » va une nouvelle fois, entrouvrir ses lourdes portes de fer forgé au public, le samedi 19 septembre 2026 au son du trio de jazz « Tchava Genza » à la mi-journée. A cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition de photos, d’archives et de voitures automobiles d’époque. A noter que des visites du rez-de-chaussée seront organisées tout au long de la journée (à l’exception des étages qui conservent leur caractère privé).

Ouverture au public des locaux du rez-de-chaussée de l’ancien « Grand Hôtel Lombard »

-Horaires : de 9h00 à 18h00. Entrée libre.

-Apéritif musical sur la terrasse du bâtiment à partir de 11h30.

-Adresse : Le Lombard, 13 Avenue Maréchal Foch. Gap.

-Infos : Agence de Développement des Hautes-Alpes. info@hautes-alpes.net ou 04.92.53.62.00

Le Lombard 13 Avenue Maréchal Foch 05000 GAP Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492536200 [{« link »: « mailto:info@hautes-alpes.net »}] L’ancien Grand Hôtel Lombard de Gap :

Quand les murmures de l’histoire résonnent entre ses murs…

L’ancien Grand Hôtel Lombard de Gap célèbre cette année le centenaire de la pose de sa première pierre. Un édifice réalisé dans le quartier de la gare par l’architecte grenoblois Georges Serbonnet à partir de 1926. Un bâtiment emblématique de la ville, qui résonne encore des murmures de son histoire et de son passé prestigieux et qui invite les visiteurs à pousser ses portes, le temps des Journées Européennes du Patrimoine.

A son retour d’une tournée américaine, Edith Piaf aurait pu y pousser sa chanson « Milord » lors d’un diner au soir d’aout 1959 avec son compagnon, Douglas Davis. Annie Cordy, les Compagnons de la Chanson, Enrico Macias ou l’humoriste Fernand Reynaud y ont posé leurs valises après un récital dans la ville. Certains coureurs, accompagnateurs du Tour de France ou du Critérium du Dauphiné Libéré ont pu y gouter un repos bien mérité au pied des cols alpins, sans oublier les pilotes du rallye de Monte-Carlo en route vers la Principauté et les rives de la Méditerranée.

Originaire de la vallée du Champsaur, le lexicographe Alain Robert y a peut-être trouvé de nouveaux mots en 1963 à ajouter à son dictionnaire tandis qu’un ancien vice-président de l’académie des sciences de l’URSS a peut-être médité dans ses salons, un jour d’octobre 1960, l’avenir du communisme. Et comment ne pas entendre, sous les voûtes et les mosaïques du grand hall, le son des bottes des soldats italiens et allemands durant la seconde guerre mondiale ou les cris des résistants venus réclamer la reddition de l’occupant en 1944. « Lombard, nom glorieux des premières années du cinéma » pour Jacques Flaud, directeur général de la Cinétographie en 1959.

Au fil des pages, du dernier livre d’or de la fin des années 50, l’histoire de l’ancien Grand Hôtel Lombard se révèle. Une histoire centenaire entamée en 1926 sous la houlette de l’hôtelier-restaurateur Pierre Lombard, qui confia la pose de la première pierre de l’édifice à l’architecte grenoblois Georges Serbonnet (1882-1974). Un ouvrage emblématique de la ville dont l’architecture imposante mêle les codes et les décors « Art Nouveau » et « Art Déco » tant sur les façades que dans les espaces intérieurs à l’image de son somptueux vestibule avec ses mosaïques et son ascenseur d’époque. Un établissement hôtelier à la fois sobre et prestigieux, qui concentrait les technologies les plus modernes de l’époque jusqu’au milieu des années 1960 avant sa vente et sa transformation en appartements privés en 1971.

Un lieu jadis de passage de nombreuses personnalités du monde de la politique, du sport, des arts et du spectacle mais aussi de rassemblements d’associations, de syndicats ou tout simplement de gapençais venus fêter un mariage, un anniversaire, un baptême ou participer à un thé dansant le dimanche après-midi dans la grande salle de restaurant du rez-de-chaussée, occupée aujourd’hui par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes.

A l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, « Le Lombard » va une nouvelle fois, entrouvrir ses lourdes portes de fer forgé au public, le samedi 19 septembre 2026 au son du trio de jazz « Tchava Genza » à la mi-journée. A cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition de photos, d’archives et de voitures automobiles d’époque. A noter que des visites du rez-de-chaussée seront organisées tout au long de la journée (à l’exception des étages qui conservent leur caractère privé).

Ouverture au public des locaux du rez-de-chaussée de l’ancien « Grand Hôtel Lombard »

-Horaires : de 9h00 à 18h00. Entrée libre.

-Apéritif musical sur la terrasse du bâtiment à partir de 11h30.

-Adresse : Le Lombard, 13 Avenue Maréchal Foch. Gap.

-Infos : Agence de Développement des Hautes-Alpes. info@hautes-alpes.net ou 04.92.53.62.00

L’ancien Grand Hôtel Lombard de Gap :

©Patrick Domeyne