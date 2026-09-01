Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier Bénévent-l’Abbaye
samedi 19 septembre 2026 · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier
1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Plantes et couleurs propose une visite commentée du jardin aux plantes médicinales, tinctoriales et à de nombreuses autres collections thématiques, à 15h 30, présence sur place de 10h 00 à 17h 00, pendant ces 2 jours, au local ou au jardin.
Atelier pour les enfants, consacré aux couleurs naturelles de 14h 00 à 15h 00.
À 50 m du site, les locaux de l’association proposent des présentations concrètes des usages des plantes teinture, cosmétique, documentation et autres savoir-faire.
Gratuit.
Renseignement et réservation au 06 75 95 29 71 .
1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 29 71 plantesetcouleursasso@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier
L’événement Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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