Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier

1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Plantes et couleurs propose une visite commentée du jardin aux plantes médicinales, tinctoriales et à de nombreuses autres collections thématiques, à 15h 30, présence sur place de 10h 00 à 17h 00, pendant ces 2 jours, au local ou au jardin.

Atelier pour les enfants, consacré aux couleurs naturelles de 14h 00 à 15h 00.

À 50 m du site, les locaux de l’association proposent des présentations concrètes des usages des plantes teinture, cosmétique, documentation et autres savoir-faire.

Gratuit.

Renseignement et réservation au 06 75 95 29 71 .

1 place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 29 71 plantesetcouleursasso@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier

L’événement Journées du Patrimoine accueil et visite au jardin et à l’atelier Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse