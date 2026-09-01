Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Journées du Patrimoine Eglise de Bénévent l’Abbaye

Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Riche en symboles et en énigmes, l’église de Bénévent-l’Abbaye est un détour obligé pour tout amateur d’art roman modillons à têtes grimaçantes, animaux et figures monstrueuses, rinceaux, griffons, palmettes,… La symbolique des 38 chapiteaux et des 145 modillons sculptés a été… décryptée et ses secrets sont livrés au visiteur. Etape sur la route de Compostelle, l’église de Bénévent est typique de l’art roman limousin. Même pour les non initiés, elle mérite la visite, pour son allure extérieure et son intérieur bien sur, et pour son environnement, le bourg coloré de Bénévent. .

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 68 35 accueil.ot@ccbgb.fr

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English : Journées du Patrimoine Eglise de Bénévent l’Abbaye

L’événement Journées du Patrimoine Eglise de Bénévent l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Creuse Tourisme