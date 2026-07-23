Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Concert avec Yos

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’artiste propose un voyage musical composé d’une vingtaine de morceaux accessibles à tous, mêlant émotion, énergie et bonne humeur.

Participation au chapeau. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

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English : Micro-Folie Concert avec Yos

L’événement Micro-Folie Concert avec Yos Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse