Visite guidée de l’abbatiale Saint-Barthélemy, Abbaye Saint-Barthélémy, Bénévent-l’Abbaye

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale Saint-Barthélemy 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Barthélémy Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’abbatiale bénéficie d’une situation privilégiée sur le grand chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La présence des reliques de l’apôtre saint Barthélemy a favorisé l’essor rapide du monastère, édifié en ce lieu dès la première moitié du XIe siècle.

Véritable livre de pierre, l’église de Bénévent-l’Abbaye transmet, à travers les siècles, la pensée religieuse, philosophique et sociale de nos ancêtres. Un édifice remarquable, qui mérite le détour.

Abbaye Saint-Barthélémy Place de L’Église, 23210 Bénévent-l’Abbaye, France Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33555626835 https://www.tourisme-creuse.com/monts-et-rivieres-ouest-creuse L’Abbatiale a une situation privilégiée sur le Grand Chemin de Saint Jacques de Compostelle et les reliques de l’apôtre Saint-Barthélémy ont assuré un enrichissement rapide au monastère édifié en ce lieu dès la première moitié du XI° Siècle. Destinée à transmettre à travers les siècles la pensée traditionnelle à la fois religieuse, philosophique et sociale de nos ancêtres, remarquable livre de pierres, l’église de Bénévent l’Abbaye a eu la chance d’être élevée par des Moines maçons, Compagnons tailleurs de pierre, Charpentiers ou Maçons initiés, qui possédaient au-delà d’une remarquable technique, la philosophie de l’architecture – ce qui explique l’importance de la symbolique – et du nombre d’Or – dans ce haut lieu du pèlerinage. Les Compagnons et Pèlerins ont laissé sur l’église les marques du Chemin.

L’abbatiale bénéficie d’une situation privilégiée sur le grand chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La présence des reliques de l’apôtre saint Barthélemy a favorisé l’essor rapide du monastère, en…

© J Bataille – CCBgB