Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Chapelle Notre Dame de Bon Secours

Rue Roger Couttolenc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre de la chapelle Notre Dame de Bon Secours.

Visite libre de la chapelle Notre Dame de Bon Secours. .

Rue Roger Couttolenc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

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English :

Self-guided tour of the Notre Dame de Bon Secours Chapel.

L’événement Journées du Patrimoine | Chapelle Notre Dame de Bon Secours Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme