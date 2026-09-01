Journées du Patrimoine Chapelle Saint Cyprien Place Raymond Garand Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Journées du Patrimoine Chapelle Saint Cyprien

Place Raymond Garand Chapelle St Cyprien Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’antique église Saint-Cyprien existe dès le Xe siècle, fondée par le Vicomte de Thouars qui la donne à l’Abbaye Saint-Cyprien de Poitiers. Au XIIIe siècle, elle est reconstruite et embellie par des moines. Au sous-sol se trouve une crypte qui était autrefois ornée d’une fresque, aujourd’hui presque effacée. Propriété de la Ville de Bressuire, elle accueille tout au long de l’année des expositions.

Exposition d’Isabelle Capron “Que fer ? Je bronze ou Je d’or”

Explorez l’univers captivant de cette céramiste bressuiraise qui expose des sculptures de bustes avec un rendu remarquable.

Interludes musicaux proposés par l’association Musique et Patrimoine Dimanche à 15 h, 16 h et 17 h. .

Place Raymond Garand Chapelle St Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40

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English : Journées du Patrimoine Chapelle Saint Cyprien

L’événement Journées du Patrimoine Chapelle Saint Cyprien Bressuire a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bocage Bressuirais