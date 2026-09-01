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AGENDA · Concoret

Journées du Patrimoine Château de Comper Château de Comper Concoret

samedi 19 septembre 2026 · Château de Comper · Concoret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château de Comper
Adresse
Centre de l'Imaginaire Arthurien
Ville
56430 Concoret
Département
Morbihan
Tarif

Concoret

Journées du Patrimoine Château de Comper

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Comper autrement au travers des visites historiques proposées spécialement pour l’occasion ce week-end de 14h à 18h.
Monument privé tarif réduit spécial de 5€.   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Château de Comper Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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