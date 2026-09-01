Journées du Patrimoine Château de Comper Château de Comper Concoret

Informations pratiques

Concoret

Journées du Patrimoine Château de Comper

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Comper autrement au travers des visites historiques proposées spécialement pour l’occasion ce week-end de 14h à 18h.

Monument privé tarif réduit spécial de 5€. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Château de Comper Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande