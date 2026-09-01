Journées du Patrimoine Château de Comper Château de Comper Concoret
samedi 19 septembre 2026 · Château de Comper · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Journées du Patrimoine Château de Comper
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Comper autrement au travers des visites historiques proposées spécialement pour l’occasion ce week-end de 14h à 18h.
Monument privé tarif réduit spécial de 5€. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Château de Comper Concoret a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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