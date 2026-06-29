Journées du Patrimoine | Château de Compiègne Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Château de Compiègne

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, le Château de Compiègne ouvrira ses portes au public les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visites, découvertes et animations gratuites rythmeront ce week-end placé cette année sous le signe du Bicentenaire de la naissance de l’impératrice Eugénie.

Plongez dans l’atmosphère élégante du Second Empire avec l’association Le Ballet Impérial. Au fil de déambulations costumées dans les appartements historiques, les visiteurs croiseront dames en crinoline et gentilshommes en tenue d’époque, comme sortis d’un bal impérial. Des démonstrations de danses du XIXᵉ siècle viendront également animer les parcours de visite et ressusciter l’art de vivre raffiné de la cour de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.

Profitez également de votre visite pour découvrir le nouvel accrochage L’Impératrice Eugénie en robe à pois. À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée de l’Impératrice présente un ensemble exceptionnel de photographies d’époque consacrées à l’impératrice et à la famille impériale.

Enfin, ne manquez pas la présentation, dans la galerie des Colonnes, d’un remarquable véhicule hippomobile issu des collections du musée national de la Voiture, exposé avec ses harnais et ses livrées, témoignage du faste des déplacements à la cour impériale.

Entrée gratuite

Comme chaque année, le Château de Compiègne ouvrira ses portes au public les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visites, découvertes et animations gratuites rythmeront ce week-end placé cette année sous le signe du Bicentenaire de la naissance de l’impératrice Eugénie.

Plongez dans l’atmosphère élégante du Second Empire avec l’association Le Ballet Impérial. Au fil de déambulations costumées dans les appartements historiques, les visiteurs croiseront dames en crinoline et gentilshommes en tenue d’époque, comme sortis d’un bal impérial. Des démonstrations de danses du XIXᵉ siècle viendront également animer les parcours de visite et ressusciter l’art de vivre raffiné de la cour de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.

Profitez également de votre visite pour découvrir le nouvel accrochage L’Impératrice Eugénie en robe à pois. À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le musée de l’Impératrice présente un ensemble exceptionnel de photographies d’époque consacrées à l’impératrice et à la famille impériale.

Enfin, ne manquez pas la présentation, dans la galerie des Colonnes, d’un remarquable véhicule hippomobile issu des collections du musée national de la Voiture, exposé avec ses harnais et ses livrées, témoignage du faste des déplacements à la cour impériale.

Entrée gratuite .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

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English :

As it does every year, the Château de Compiègne will open its doors to the public on September 19 and 20 in celebration of European Heritage Days. Free tours, activities, and events will mark this weekend, which this year celebrates the bicentennial of Empress Eugénie’s birth.

Immerse yourself in the elegant atmosphere of the Second Empire with the association Le Ballet Impérial. As they stroll through the historic apartments in period costume, visitors will encounter ladies in crinolines and gentlemen in period attire, as if they had stepped right out of an imperial ball. Demonstrations of 19th-century dances will also enliven the tour routes and bring to life the refined lifestyle of the court of Napoleon III and Empress Eugénie.

Take advantage of your visit to discover the new exhibition, “Empress Eugénie in a Polka-Dot Dress.” To mark the bicentennial of photography, the Empress’s Museum is presenting an exceptional collection of period photographs dedicated to the Empress and the imperial family.

Finally, don’t miss the display, in the Galerie des Colonnes, of a remarkable horse-drawn carriage from the collections of the National Carriage Museum, exhibited with its harness and livery, a testament to the splendor of travel at the imperial court.

Free admission

L’événement Journées du Patrimoine | Château de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme