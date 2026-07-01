Journées du Patrimoine chez Mallarmé Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Vulaines-sur-Seine

Journées du Patrimoine chez Mallarmé

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le musée Stéphane Mallarmé réouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ! Poésie, dégustation de jus de pommes du jardin et plein d’autres surprises seront au rendez-vous.

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Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 73 27 mallarme@departement77.fr

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English : Heritage Days at Mallarmé’s House

The Stéphane Mallarmé Museum is reopening its doors especially for European Heritage Days! Poetry, apple juice tastings from the garden, and plenty of other surprises await you.

L’événement Journées du Patrimoine chez Mallarmé Vulaines-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau