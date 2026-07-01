Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Vulaines-sur-Seine

Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tamara Lise, poétesse, sera présente en continu tout l’après-midi pour réaliser en quelques minutes vos portraits poétiques ! Un moment suspendu autour de la poésie avec à la clef une création unique imaginée rien que pour vous.

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Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 73 27 mallarme@departement77.fr

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English : Sound Memories: Poetic Portraits European Heritage Day

Tamara Lise, a poet, will be on hand all afternoon to create your poetic portraits in just a few minutes! A moment of poetic reflection, culminating in a unique creation designed just for you.

L’événement Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine Vulaines-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau