Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental Stéphane Mallarmé · Vulaines-sur-Seine
Informations pratiques
Vulaines-sur-Seine
Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine
Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tamara Lise, poétesse, sera présente en continu tout l’après-midi pour réaliser en quelques minutes vos portraits poétiques ! Un moment suspendu autour de la poésie avec à la clef une création unique imaginée rien que pour vous.
.
Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 73 27 mallarme@departement77.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sound Memories: Poetic Portraits European Heritage Day
Tamara Lise, a poet, will be on hand all afternoon to create your poetic portraits in just a few minutes! A moment of poetic reflection, culminating in a unique creation designed just for you.
L’événement Souvenirs sonores portraits poétiques Journée européenne du Patrimoine Vulaines-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
À voir aussi à Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne)
- Week-end Jeux d’antan chez Mallarmé, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 11 juillet 2026
- Journées du Patrimoine chez Mallarmé Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 19 septembre 2026
- Visite libre du musée Stéphane Mallarmé, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 19 septembre 2026
- Souvenirs sonores : Séances de portraits poétiques, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 19 septembre 2026
- Poème caché par la Compagnie Fictions collectives, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 20 septembre 2026