Poème caché par la Compagnie Fictions collectives, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Poème caché par la Compagnie Fictions collectives Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une étrange guide vous emmène explorer la maison de Mallarmé où des poèmes cachés s’offrent à vous !

Un jeu de piste poétique et ludique pour découvrir le musée du « Prince des poètes » comme vous ne l’avez jamais vu.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps. SNCF gare de Vulaines-sur-Seine et 5 min à pied / Gare de Fontainebleau-Avon puis Bus Véolia N°4,5 ou 6 arrêt Laffemas A6 sortie Fontainebleau, puis prendre la direction Provins.

Jeu de piste poétique

© Gaëlle Astier Perret