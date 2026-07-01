Souvenirs sonores : Séances de portraits poétiques, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Souvenirs sonores : Séances de portraits poétiques Samedi 19 septembre, 14h00 Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tamara Lise, poétesse, vous accueille au musée pour composer en quelques minutes votre portrait-souvenir !

Un moment suspendu autour de la poésie avec à la clef une création unique imaginée rien que pour vous.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps. SNCF gare de Vulaines-sur-Seine et 5 min à pied / Gare de Fontainebleau-Avon puis Bus Véolia N°4,5 ou 6 arrêt Laffemas A6 sortie Fontainebleau, puis prendre la direction Provins.

Atelier portraits poétiques

© Eva Brykalska