Visite libre du musée Stéphane Mallarmé, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Visite libre du musée Stéphane Mallarmé 19 et 20 septembre Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée Stéphane Mallarmé réouvre ses portes exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Poésie, dégustation de jus de pommes du jardin et plein d’autres surprises seront au rendez-vous.

Nichée sur les bords de Seine, face à la forêt de Fontainebleau, venez découvrir la demeure du Prince des poètes ainsi que les œuvres de ses amis artistes parmi les plus célèbres du 19e siècle comme Paul Gauguin, Édouard Manet, Berthe Morisot ou encore James McNeill Whistler.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps. SNCF gare de Vulaines-sur-Seine et 5 min à pied / Gare de Fontainebleau-Avon puis Bus Véolia N°4,5 ou 6 arrêt Laffemas A6 sortie Fontainebleau, puis prendre la direction Provins.

Visite libre

© Yvan Bourhis