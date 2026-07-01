Poème caché par la Compagnie Fictions Collectives Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Musée départemental Stéphane Mallarmé · Vulaines-sur-Seine
Informations pratiques
Vulaines-sur-Seine
Poème caché par la Compagnie Fictions Collectives
Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
En petits groupes, une étrange guide vous emmène explorer la maison de Mallarmé où des poèmes cachés s’offrent à vous ! Un jeu de piste poétique et ludique pour découvrir le musée du Prince des poètes comme vous ne l’avez jamais vu.
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Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 73 27 mallarme@departement77.fr
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English : Poem hidden by the Fictions Collectives Company
In small groups, a quirky guide will take you on a tour of Mallarmé’s house, where hidden poems await you! A poetic and fun scavenger hunt that lets you discover the museum of the “Prince of Poets” like you’ve never seen it before.
L’événement Poème caché par la Compagnie Fictions Collectives Vulaines-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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