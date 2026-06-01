Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Saint-Fargeau samedi 27 juin 2026.

Saint-Fargeau

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

rues du village Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le thème retenu cette année est Tours et Détours .

L’association Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau propose de faire une visite commentée des façades dans les rues du village.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 au pied de la fontaine, place de la République. .

rues du village Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté histoirepatrimoine.stfargeau@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !