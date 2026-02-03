Journées du Patrimoine de Pays tours et détours à Cosne Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Journées du Patrimoine de Pays tours et détours à Cosne

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

En partenariat avec les Archives communales de Cosne

Depuis plusieurs années le musée de la Loire participe aux Journées du Patrimoine de Pays et propose des animations au gré des thématiques nationales choisies.

Cette année le thème Tours et détours donne l’occasion au musée et aux archives de vous concocter en un tour de main une visite inédite sous la forme d’un clin d’œil !

En parlant de clin d’œil d’abord, il vous en faudra deux, des yeux grands ouverts et levés de préférence, il vous faudra des jambes aussi pour vous déplacer dans le musée et dans la ville… Au programme un petit tour et des détours, promis nous aurons plus d’UNE tour dans notre sac, l’occasion rêvée de faire du tour…isme et d’accomplir un tour d’honneur du centre-ville de Cosne.

Nous réaliserons dans un premier temps un petit tour d’horizon des édifices religieux, clochers et escaliers en vis, puis demi-tour nous ferons ensuite le tour du propriétaire des bâtiments militaires avec tour à tour, le château du comte de Nevers et les fortifications de l’évêque d’Auxerre. Nous terminerons enfin en un quart de tour par quelques hôtels particuliers donnant sur des arrière-cours par-ci et un mystérieux pigeonnier par-là…

Vous vous dites que cette balade mystérieuse a bien des attraits, pardon des at…, alors rejoignez notre archiviste et notre médiateur du Patrimoine qui, à tour de rôle, réussiront sans doute le tour de force de vous faire découvrir des éléments de votre patrimoine méconnus. Un petit coup de fil et le tour est joué vous êtes inscrit, vous venez ? .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

