Journées du Patrimoine de Pays : tours et détours à Cosne, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Journées du Patrimoine de Pays : tours et détours à Cosne 26 – 28 juin Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Places limitées – Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

En partenariat avec les Archives communales de Cosne

Depuis plusieurs années le musée de la Loire participe aux Journées du Patrimoine de Pays et propose des animations au gré des thématiques nationales choisies.

Cette année le thème Tours et détours donne l’occasion au musée et aux archives de vous concocter en un tour de main une visite inédite sous la forme d’un clin d’œil !

En parlant de clin d’œil d’abord, il vous en faudra deux, des yeux grands ouverts et levés de préférence, il vous faudra des jambes aussi pour vous déplacer dans le musée et dans la ville… Au programme un petit tour et des détours, promis nous aurons plus d’UNE tour dans notre sac, l’occasion rêvée de faire du tour…isme et d’accomplir un tour d’honneur du centre-ville de Cosne.

Nous réaliserons dans un premier temps un petit tour d’horizon des édifices religieux, clochers et escaliers en vis, puis demi-tour nous ferons ensuite le tour du propriétaire des bâtiments militaires avec tour à tour, le château du comte de Nevers et les fortifications de l’évêque d’Auxerre. Nous terminerons enfin en un quart de tour par quelques hôtels particuliers donnant sur des arrière-cours par-ci et un mystérieux pigeonnier par-là…

Vous vous dites que cette balade mystérieuse a bien des attraits, pardon des at…, alors rejoignez notre archiviste et notre médiateur du Patrimoine qui, à tour de rôle, réussiront sans doute le tour de force de vous faire découvrir des éléments de votre patrimoine méconnus. Un petit coup de fil et le tour est joué vous êtes inscrit, vous venez ?

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC [{« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/ »}] Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Cette année le thème Tours et détours donne l’occasion au musée et aux archives de vous concocter en un tour de main une visite inédite sous la forme d’un clin d’œil ! Musée de la Loire Musée de France

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