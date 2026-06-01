Journées du patrimoine de pays tours et détours Pré du roy Pertuis samedi 27 juin 2026.

Pertuis

Journées du patrimoine de pays tours et détours

Samedi 27 juin 2026 à partir de 10h. Pré du roy Butte du barry Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Patrimoine à venir propose une visite des remparts de Pertuis lors des journées du patrimoine de pays.

Rendez-vous le 27 juin à 10h en bas de la butte du barry, au pré du roy. .

Pré du roy Butte du barry Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 17 38 74

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English :

Patrimoine %E0 venir is offering a tour of the ramparts of Pertuis during the Regional Heritage Days.

L’événement Journées du patrimoine de pays tours et détours Pertuis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Pertuis