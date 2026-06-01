Journées du patrimoine de pays tours et détours Pré du roy Pertuis
Journées du patrimoine de pays tours et détours Pré du roy Pertuis samedi 27 juin 2026.
Pertuis
Journées du patrimoine de pays tours et détours
Samedi 27 juin 2026 à partir de 10h. Pré du roy Butte du barry Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Patrimoine à venir propose une visite des remparts de Pertuis lors des journées du patrimoine de pays.
Rendez-vous le 27 juin à 10h en bas de la butte du barry, au pré du roy. .
Pré du roy Butte du barry Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 17 38 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Patrimoine %E0 venir is offering a tour of the ramparts of Pertuis during the Regional Heritage Days.
L’événement Journées du patrimoine de pays tours et détours Pertuis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Festival Latino Pertuis 26 juin 2026
- La ronde des remparts, Tour Saint-Jacques, Pertuis 26 juin 2026
- Les apéros d’Arthur Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier Pertuis 27 juin 2026
- Spectacle historique domaine du Grand Callamand Pertuis 27 juin 2026
- Tournoi amical de tennis de table Complexe sportif Verdun ouest Pertuis 28 juin 2026