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Journées du patrimoine de pays tours et détours Pré du roy Pertuis

Journées du patrimoine de pays tours et détours Pré du roy Pertuis samedi 27 juin 2026.

Lieu : Pré du roy

Adresse : Butte du barry

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pertuis

Journées du patrimoine de pays tours et détours

Samedi 27 juin 2026 à partir de 10h. Pré du roy Butte du barry Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Patrimoine à venir propose une visite des remparts de Pertuis lors des journées du patrimoine de pays.
Rendez-vous le 27 juin à 10h en bas de la butte du barry, au pré du roy.   .

Pré du roy Butte du barry Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 17 38 74 

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English :

Patrimoine %E0 venir is offering a tour of the ramparts of Pertuis during the Regional Heritage Days.

L’événement Journées du patrimoine de pays tours et détours Pertuis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Pertuis

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