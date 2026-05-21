Les apéros d’Arthur Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier Pertuis
Les apéros d’Arthur Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier Pertuis samedi 27 juin 2026.
Pertuis
Les apéros d’Arthur
Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30.
Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30.
Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h30.
Samedi 22 août 2026 à partir de 19h30. Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-22
Les belles soirées d’été au bord de la piscine reviennent…
LES RENDEZ-VOUS DE L’OLIVIER, AU BORD DE LA PISCINE ✨
Au programme
Les ateliers signatures du Chef @pulizzi_christophe
Cuisine en live, sous vos yeux
Sunset & cocktails
DJ Set
Le temps d’une soirée, le Chef Christophe Pulizzi et sa brigade sortent la cuisine de L’Olivier au bord de l’eau. Pas un buffet, mais une véritable expérience gastronomique en plein air. Chaque atelier est à savourer à l’instant où il sort du feu
Tempura de fleurs de courgette
Risotto truffe en meule de parmesan
Foie gras grillé au barbecue
Brasero, viandes maturées & produits de la mer
1/ LA FORMULE GASTRONOMIQUE
Dès 19h30 Accès illimité aux ateliers du Chef 1 verre de bienvenue 48€ par personne
2/ VENIR DANSER-ENTRÉE LIBRE
À partir de 22h00
Venez vivre l’été à L’Olivier avec une expérience culinaire et festive inoubliable
·27 Juin x Mateo Fritz
·24 Juillet x Spéciale Vinyles
·7 août ̂ x Coco Clear
· 21 août ̂ x Closing
Infos & Réservations
04 90 79 08 19 06 66 71 15 45
contact@lolivier84.fr
914 Route de la Bastidonne, 84120 Pertuis .
Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer evenings by the pool are back?
L’événement Les apéros d’Arthur Pertuis a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Festival musique contemporaine Piano préparé Pertuis 27 mai 2026
- Salon Bien vieillir 2026 rue Henry Silvy Pertuis 28 mai 2026
- Festival musique contemporaine Recomposed By Pertuis 28 mai 2026
- 4ème édition Nettoyons le Sud Parking de l’ école des Moulières et rond-point des pompiers Pertuis 30 mai 2026
- Cyclo’ride La métropole à vélo 2026 Stade du Farigoulier Pertuis 30 mai 2026