Les apéros d’Arthur Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier Pertuis

Pertuis

Les apéros d’Arthur

Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h30.

Samedi 22 août 2026 à partir de 19h30. Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-22

Les belles soirées d’été au bord de la piscine reviennent…

LES RENDEZ-VOUS DE L’OLIVIER, AU BORD DE LA PISCINE ✨



Au programme

Les ateliers signatures du Chef @pulizzi_christophe

Cuisine en live, sous vos yeux

Sunset & cocktails

DJ Set



Le temps d’une soirée, le Chef Christophe Pulizzi et sa brigade sortent la cuisine de L’Olivier au bord de l’eau. Pas un buffet, mais une véritable expérience gastronomique en plein air. Chaque atelier est à savourer à l’instant où il sort du feu



Tempura de fleurs de courgette

Risotto truffe en meule de parmesan

Foie gras grillé au barbecue

Brasero, viandes maturées & produits de la mer



1/ LA FORMULE GASTRONOMIQUE

Dès 19h30 Accès illimité aux ateliers du Chef 1 verre de bienvenue 48€ par personne



2/ VENIR DANSER-ENTRÉE LIBRE

À partir de 22h00



Venez vivre l’été à L’Olivier avec une expérience culinaire et festive inoubliable



·27 Juin x Mateo Fritz

·24 Juillet x Spéciale Vinyles

·7 août ̂ x Coco Clear

· 21 août ̂ x Closing



Infos & Réservations

04 90 79 08 19 06 66 71 15 45

contact@lolivier84.fr

914 Route de la Bastidonne, 84120 Pertuis .

Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Summer evenings by the pool are back?

L’événement Les apéros d’Arthur Pertuis a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pertuis