La ronde des remparts, Tour Saint-Jacques, Pertuis
La ronde des remparts, Tour Saint-Jacques, Pertuis vendredi 26 juin 2026.
La ronde des remparts Vendredi 26 juin, 15h00 Tour Saint-Jacques Vaucluse
gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Nous vous proposons de parcourir la ceinture des remparts qui entourait entièrement Pertuis au 14ème siècle.
Ces remparts ont dessiné la silouette de notre ville pendant plusieurs siècles (du 14ème au 19ème siècle).
Tour Saint-Jacques Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « francine.ravoire@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608048366 »}]
Découverte des tours et des remparts qui protégeaient la ville. Tours Remparts
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