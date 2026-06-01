Tournoi amical de tennis de table Complexe sportif Verdun ouest Pertuis
Tournoi amical de tennis de table Complexe sportif Verdun ouest Pertuis dimanche 28 juin 2026.
Pertuis
Tournoi amical de tennis de table
Dimanche 28 juin 2026. Complexe sportif Verdun ouest 570 av de Verdun Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le dimanche 28 juin le club de Pertuis Tennis de Table organise son tournoi de fin d’année. Comme chaque année, il est ouvert à tous ! C’est à dire que vous soyez licencié ou non, jeunes, moins jeunes et d’autres clubs, vous êtes les bienvenus !!
Vous pouvez sélectionner au maximum 1 tableau Simple + 1 tableau Double.
L’inscription est de 5€ à régler le jour J (en CB ou espèce). Une buvette sera mise à disposition. .
Complexe sportif Verdun ouest 570 av de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 23 63 30 gabrielbartz84@gmail.com
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English :
On Sunday June 28, the Pertuis Tennis de Table club is organizing its end-of-year tournament. Like every year, it’s open to all! Whether you’re a member or not, young, old or from other clubs, you’re all welcome!
L’événement Tournoi amical de tennis de table Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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