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Tournoi amical de tennis de table Complexe sportif Verdun ouest Pertuis

Tournoi amical de tennis de table Complexe sportif Verdun ouest Pertuis dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif Verdun ouest

Adresse : 570 av de Verdun

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Pertuis

Tournoi amical de tennis de table

Dimanche 28 juin 2026. Complexe sportif Verdun ouest 570 av de Verdun Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Le dimanche 28 juin le club de Pertuis Tennis de Table organise son tournoi de fin d’année. Comme chaque année, il est ouvert à tous ! C’est à dire que vous soyez licencié ou non, jeunes, moins jeunes et d’autres clubs, vous êtes les bienvenus !!
Vous pouvez sélectionner au maximum 1 tableau Simple + 1 tableau Double.
L’inscription est de 5€ à régler le jour J (en CB ou espèce). Une buvette sera mise à disposition.   .

Complexe sportif Verdun ouest 570 av de Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 23 63 30  gabrielbartz84@gmail.com

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English :

On Sunday June 28, the Pertuis Tennis de Table club is organizing its end-of-year tournament. Like every year, it’s open to all! Whether you’re a member or not, young, old or from other clubs, you’re all welcome!

L’événement Tournoi amical de tennis de table Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis

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