Spectacle historique domaine du Grand Callamand Pertuis

Pertuis

Spectacle historique

Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30. domaine du Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Domaine du Grand Callamand vous propose un spectacle historique sur la Provence de François 1er à Nostradamus.

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domaine du Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 11 23 84

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English :

The Domaine du Grand Callamand offers a historical show on Provence from François 1er to Nostradamus.

L’événement Spectacle historique Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis