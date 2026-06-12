Spectacle historique domaine du Grand Callamand Pertuis
Spectacle historique domaine du Grand Callamand Pertuis samedi 27 juin 2026.
Pertuis
Spectacle historique
Samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30. domaine du Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Domaine du Grand Callamand vous propose un spectacle historique sur la Provence de François 1er à Nostradamus.
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domaine du Grand Callamand 239 route de la Loubière Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 11 23 84
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English :
The Domaine du Grand Callamand offers a historical show on Provence from François 1er to Nostradamus.
L’événement Spectacle historique Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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