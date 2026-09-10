Journées du patrimoine – Découverte des Archives municipales, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Journées du patrimoine – Découverte des Archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales Gard

Entrée libre et gratuite. Visites guidées sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ARCHIVES MUNICIPALES

Découverte d’un lieu et d’un métier

A l’occasion des Journées du patrimoine, les Archives municipales d’Alès vous invitent à la découverte du patrimoine écrit de la ville mais aussi du métier d’archiviste.

Guidés par les archivistes, les portes des magasins de conservation s’ouvriront à vous (5 km de rayonnages !). Vous pourrez voir et toucher de beaux documents comme la charte d’Alès qui date de l’an 1200 mais aussi comprendre les missions du métier.

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.54.32.20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]

Les archives sont l’ADN de notre patrimoine écrit. Découverte d’un lieu, d’un métier et de ses trésors. archives patrimoine