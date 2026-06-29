Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Église orthodoxe de Compiègne

37 Rue Saint-Lazare Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

→ Samedi 20 septembre, à 15h une conférence sera donnée sur le thème L’architecture de l’église orthodoxe, une architecture pour le Divin .

→ Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h30 accueil par les membres de la paroisse orthodoxe.

→ Samedi 20 septembre, à 15h une conférence sera donnée sur le thème L’architecture de l’église orthodoxe, une architecture pour le Divin .

→ Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h30 accueil par les membres de la paroisse orthodoxe. .

37 Rue Saint-Lazare Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 83 38 21 08

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English :

? Saturday, September 20, %E0 3:00 p.m.: A lecture will be given on the topic Orthodox Church Architecture: Architecture for the Divine.

? Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 5:30 p.m.: a welcome reception hosted by members of the Orthodox parish.

L’événement Journées du Patrimoine | Église orthodoxe de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme